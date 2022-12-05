Массированный ракетный удар России по Украине 5 декабря: все подробности

Новый ракетный удар России по Украине 5 декабря произошел после почти двухнедельного затишья. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилые дома, есть погибшие. Из-за обстрелов произошли аварийные отключения света в регионах Украины.

ТСН.ua собрал подробности о ракетной атаке РФ и ее последствиях.

Как сработала ПВО

Всего сегодня РФ выпустила по Украине более 70 крылатых ракет "Калибр", Х-101/Х-555, Х-59. Силы ПВО сбили более 60 ракет.

Украинская ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях. Военные воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет. По Киеву россияне запустили 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.

В понедельник, 5 декабря, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Украины. Он отметил хорошую работу противовоздушной обороны и сообщил, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий атаки.

"Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наши энергетики и наш народ. ПВО – большинство ракет сбили. Энергетики – уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!", — говорится в обращении.

Последствия атаки

Появилась информация о последствиях атаки. В "Укрэнерго" подтвердили, что есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света. В компании подчеркнули, что диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме.

В Киевской области оккупанты ракетами обстреляли энергетический объект, в регионе продолжаются экстренные отключения электричества.

Одесса осталась без водоснабжения – все насосные станции обесточены из-за ракетных ракетных обстрелов оккупантов.

В результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области. Также есть попадание в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры. Ранены два человека. Электроснабжение исчезло в Одессе и большинстве громад Одесского района. Все службы находятся на местах и уже приступили к возобновлению электроснабжения, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Ракеты в Запорожской области разбомбили несколько частных домов – два человека погибли, еще двое травмированы.

В Днепропетровской области и на Буковине введены экстренные отключения, сообщают Днепропетровская и Черновицкая ОВА.

В результате ракетной атаки РФ была обесточена вся энергосистема Сумщины.

"В настоящее время действуют графики и почасовых, и аварийных отключений", - сообщили в Сумском городском совете.

В Закарпатье экстренно отключают свет, применены аварийные отключения электроэнергии для всех 10 очередей. В то же время, действует 3 очередь графика почасовых ограничений, говорится в сообщении Закарпатской ОВА.

В Кропивницком возникли перебои с водоснабжением. Впрочем, водоканал уже начал поэтапную подачу воды. В Житомире большая часть города осталась без электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что попадание в энергообъекты зафиксировали в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий.

Шмыгаль заверил, что спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки

По его словам, России снова не удалось реализовать свой преступный план — погрузить Украину во тьму и холод.

Ракетная атака снова затронула Молдову

В ходе ракетной атаки РФ по Украине 5 декабря на территории Молдовы снова упала ракета. Ее остатки обнаружили в Бричанском районе Молдовы, сообщают местные СМИ и демонстрируют фото. Подобный инцидент на территории этой страны иел место 31 октября, когда ракета упала в северной части населенного пункта Наславча, что на границе с Украиной.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее правительство осуждает российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Пограничная полиция усилила контроль и оцепила зону, где упала ракета. Кроме того, Moldelectrica предупредила о возможных отключениях электроэнергии", - сообщила она.

Украинское МИД отреагировало на сообщения в СМИ о падении ракеты на территории Молдовы. Представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко отметил, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвращать дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", - заявил по этому поводу пресс-секретарь украинского МИД.

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