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Массированный удар дронами по Днепропетровщине – что известно о последствиях

Массированный удар дронами по Днепропетровщине – что известно о последствиях

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
939
Время на прочтение
1 мин
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Массированный удар дронами по Днепропетровщине – что известно о последствиях

Пожар на Днепропетровщине в результате атаки дронами / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты ударили беспилотниками по Днепропетровщине.

В ночь на 11 ноября оккупационные войска России массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Пять из них сбили силы ПВО – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Но два "Шахеда" попали по зданию. Есть разрушение – возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Также враг дважды целил по Марганецкой громаде Никопольщины. Произвел более полудесятка выстрелов из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Напомним, Россия с вечера 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха – ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.

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Дата публикации
Просмотры
939
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