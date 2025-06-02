Массированный удар по аэродромам РФ: сколько самолетов уничтожено и повреждено

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Вчера, 1 июня, БПЛА массированно ударили по военным объектам на территории России. В результате атаки уничтожены по меньшей мере 13 российских самолетов.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Минимум 13 российских самолетов уничтожены, и еще больше повреждены на болотах», — сообщил Коваленко.

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Как известно, такой результат снижает возможность РФ атаковать мирных украинцев.

Спецоперация «Паутина»: что известно

В воскресенье, 1 июня, СБУ совершает масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ.

По данным источников ТСН.ua, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, каждую ночь бомбящим украинские города.

Пока известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

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Эта уникальная спецоперация получила название «Паутина». Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.

Украинские беспилотники отработали по 4 военным аэродромам РФ. В настоящее время российские самолеты горят на аэродромах Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области.