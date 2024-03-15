Массированный удар по Белгороду: легион "Свобода России" обратился к местному населению

Добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали днем 15 марта массированный удар по военным объектам российской оккупационной армии в Белгороде. Они обратились к жителям города с призывом уехать в течение часа после публикации предупреждения или скрыться в укрытиях.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЛСР.

Добровольцы-россияне призвали земляков максимально распространить это предупреждение среди жителей Белгорода.

Предупреждение о готовящемся массированном ударе по Белгороду было опубликовано в 12:33 по киевскому времени. Бить русские добровольцы пообещали по военным объектам.

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В ближайшее время будет сделан массированный удар по военным объектам в городе Белгород. Призываем местных жителей немедленно пройти в надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки. Распространите это сообщение среди белгородцев — помогите спасти жизни землякам", – отмечено в сообщении.

Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", который на территории Российской Федерации борется с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных из Украины населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

15 марта в Белгородской области продолжились атаки. В Белгороде и Белгородском районе с утра раздавались взрывы, испуганные местные публиковали фото и видео с последствиями прилетов. Местные власти признали разрушение и заявили о двух пострадавших.

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