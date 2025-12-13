Массированный удар по энергосистеме Украины: без света ряд регионов

Электричество / © iStock

В ночь на 13 декабря российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины, в результате чего часть потребителей осталась без света.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

По данным ведомства, атака произошла в ночь с 12 на 13 декабря и была направлена на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей. По состоянию на утро обесточивание зафиксировано в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Сейчас для ликвидации последствий ударов развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации работы энергетической инфраструктуры в южных регионах страны. В его работе принимают участие профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Возглавил штаб заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

В Минэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение всем потребителям.

Кроме того, сообщается, что 13 декабря во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме этого, по всей стране продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

По информации ведомства, актуальные графики отключений публикуются на официальных ресурсах операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении потребителям рекомендуют следить на страницах облэнерго своего региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак. В течение ночи и утром россияне массированно ударили по региону.