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Массированный удар по Харькову: повреждены 26 авто (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Массированный удар по Харькову: повреждены 26 авто (фото)

Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Пока известно об одном раненом человеке в результате ракетного обстрела по Харькову.

В Харькове спасатели ликвидировали последствия массированного ракетного удара по городу в ночь на 8 декабря.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Российские оккупанты около 3:00 нанесли массированный ракетный удар по Харькову.

В результате обстрелов один человек получил ранения, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.

Также вспыхнул пожар в одном из гаражей. Чрезвычайники потушили возгорание.

Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / © ГСЧС Украины в Telegram
Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / © ГСЧС Украины в Telegram
Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, ночью оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, в результате чего были повреждены несколько жилых домов в разных районах города.

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Дата публикации
Просмотры
2292
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