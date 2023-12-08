Массированный удар по Харькову: повреждены 26 авто (фото)

Пока известно об одном раненом человеке в результате ракетного обстрела по Харькову.
В Харькове спасатели ликвидировали последствия массированного ракетного удара по городу в ночь на 8 декабря.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Российские оккупанты около 3:00 нанесли массированный ракетный удар по Харькову.
В результате обстрелов один человек получил ранения, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.
Также вспыхнул пожар в одном из гаражей. Чрезвычайники потушили возгорание.
Напомним, ночью оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, в результате чего были повреждены несколько жилых домов в разных районах города.
Читайте также: