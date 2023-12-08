Массированный удар по Харькову: повреждены 26 авто (фото)

Пока известно об одном раненом человеке в результате ракетного обстрела по Харькову.

В Харькове спасатели ликвидировали последствия массированного ракетного удара по городу в ночь на 8 декабря.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Российские оккупанты около 3:00 нанесли массированный ракетный удар по Харькову.

Также читайте В Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы

В результате обстрелов один человек получил ранения, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.

Также вспыхнул пожар в одном из гаражей. Чрезвычайники потушили возгорание.

Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, ночью оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, в результате чего были повреждены несколько жилых домов в разных районах города.

Читайте также: