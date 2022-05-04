Массированный удар по Львову застал людей на улицах: свидетели видели подлет ракет и моменты попаданий

Вечером вздрогнул от ракетных обстрелов Львов – по городу россияне выпустили сразу несколько ракет.

Известно, что после обстрелов возникли перебои с электричеством, говорится в ТСН.

Массированный ракетный удар по Львову произошел, когда в городе уже взвыли сирены. Люди, несмотря на сигнал, были на улице, видели сразу несколько ракет, слышали свист, далее взрывы и потом видели густой дым — о нем сообщали из разных районов города.

Известно, что было 6 ракет. ПВО сбило две, три упали во Львове и одна в Закарпатье. В настоящее время на месте ударов работают спасатели. Предварительно известно о двух пострадавших, их состоянии средней тяжести, но угрозы для жизни нет.

Повреждена инфраструктура города, некоторые районы оказались без света, но речь идет не только об электричестве. «Удары были нанесены по подстанциям, 3 подстанции, в связи с этим есть перебои с электроснабжением. Также есть серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре, вылетели окна, повреждено 60 гаражей. Есть перебои с подачей водоснабжения», – рассказал городской голова Андрей Садовый.

На многих улицах до сих пор нет освещения, не работают светофоры. Недалеко от мест взрывов валяются огромные обломки от ракет. «Жена кричит, что Саша отойди от окна, отойди, что ты там снимаешь. Два сильных, интервал был 14-20 секунд, два сильных, два слабее. Рядом недалеко окна вылетели у людей, у нас все нормально», – рассказывает свидетель.

Напомним, что взрывы почти одновременно прогремели в нескольких регионах Украины. Известно, что враг попал по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Из-за этого задержаны 14 пассажирских поездов.

Взрывы во Львове: есть ли пострадавшие

Впервые враг обстрелял Закарпатье. Ракета попала в электрическую подстанцию у железнодорожного вокзала в Воловце. Люди остались без электроэнергии, также поврежден распределительный газопровод. О жертвах и травмированных пока неизвестно, там долго был пожар.

Ракетные удары и на Днепропетровщине – именно в районе одной из железнодорожных станций. Предварительно – один человек ранен.

В Кировоградской области — враг попал в районе городка Долинская. Как сообщило оперативное командование "Юг", две ракеты россияне выпустили из Каспийского направления тоже по железной дороге. Есть погибшие и раненые.

И сразу несколько взрывов прогремели в Киеве и Виннице, но ракеты россиян там сбили наши ПВО, в Винницкой области это уже официально подтвердил глава областной военной администрации. Куда рашисты целили, официальную информацию не обнародуют.

И уже ближе к полуночи появились сообщения о взрыве в Запорожье, а также ракетном ударе по городу Арциз в Болградском районе Одесской области.

Россияне выпустили 18 ракет по центру и западу Украины

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