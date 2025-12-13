Массированный удар по Николаевщине: в ОГА рассказали о последствиях

Генератор

В результате массированной атаки по Николаевской областиесть пострадавшие в областном центре, часть населенных пунктов осталась без электроснабжения, при этом критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, ночью без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также критическая инфраструктура и электротранспорт города Николаева.

«Переводим все объекты критической инфраструктуры на генераторы», — отметил Ким.

Он сообщил, что по состоянию на сейчас выполнены следующие мероприятия: начат запуск Николаевской ТЭЦ за счет собственных КГУ; переведены в работу от генераторов 45 наиболее мощных районных и квартальных котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», что обеспечивает покрытие 85% потребителей, при этом работы по подключению других котельных к резервным источникам продолжаются; введены в работу генераторы на всех основных технологических объектах ГКП «Николаевводоканал», что обеспечило подачу воды и отвод стоков; обеспечена устойчивая работа нового магистрального водопровода.

Также, по словам Кима, после достижения надлежащих технологических параметров на ТЭЦ и введения мощностей генерации в первую очередь будет запитан 31 объект критической инфраструктуры. Кроме того, готовится к вводу в работу резервная схема электрообеспечения города Николаева.

Председатель ОВА сообщил, что введены в работу 200 пунктов несокрушимости, из которых 37 — в городе Николаеве, 73 — в Баштанском районе и 90 — в Николаевском районе.

В Николаеве запущено в работу 38 троллейбусов с автономным ходом, 38 автобусов и 221 единицу частного транспорта. Всего на маршрутах работает 297 единиц городского транспорта.

«По состоянию на 09:00 утра, кто со светом по области — графики ГПВ сейчас для вас не действуют. По другим энергетики работают, нужно время», — добавил Ким.

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение ночи и с утра, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевскую область.