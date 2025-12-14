Массированный удар по Одессе: эксперт объяснил новую опасную тактику России

Атака на Одессу

Атака на Одессу в ночь на 13 декабря стала очередным примером использования Россией высокоскоростных средств поражения разного типа.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил военнослужащий 413-го полка «Рейд» и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, речь идет не только о баллистических ракетах «Искандер», регулярно используемых против города и припортовой инфраструктуры, но и о сверхзвуковых противокорабельных ракетах «Оникс».

Эксперт подчеркнул, что во время последней атаки Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Эти ракеты летят по баллистической траектории, что значительно усложняет их перехват.

По словам Киричевского, уязвимыми «Кинжалы» становятся только на финальном участке полета, когда скорость снижается с примерно 5 до 4 Махов. Именно в этот момент их теоретически могут перехватывать комплексы Patriot, однако ключевым остается вопрос о наличии ракет к этим системам.

Военный эксперт отметил, что удар по Одессе подтвердил новую эффективную тактику российских атак. Сначала враг запускает сотни дронов для истощения украинской ПВО, а после этого наносит ракетные удары разного типа по одному городу.

По его мнению, Россия сознательно отказывается от рассеянных ударов по всей стране, концентрируя все средства поражения в отдельных населенных пунктах.

Киричевский подчеркнул, что в настоящее время в мире практически нет государств, способных отразить столь концентрированные атаки.

По его словам, даже у стран с мощной противовоздушной обороной физически нет достаточного количества систем ПВО для защиты от подобных массированных ударов, что создает серьезные вызовы для безопасности Украины.

Напомним, во время недавних массированных атак РФ на Украину заметили необычное поведение некоторых ударных дронов-камикадзе Shahed, длительно кружившихся по кругу в небе. Сергей «Флэш» Бескрестнов объяснил, что это не следствие работы средств РЭБ или сбоя в управлении. Речь идет о специальной модификации Shahed-ретранслятора, работающего как элемент MESH-сети.

Такие дроны улетают вглубь Украины, чтобы ретранслировать сигнал управления с территории РФ и обеспечивать устойчивую связь для других двигающихся вглубь страны ударных аппаратов. Поэтому ретрансляторы могут долго оставаться в воздухе, создавая иллюзию хаотических полетов.

Бескрестнов отмечает, что эти дроны должны быть приоритетными целями ПВО, ведь их присутствие существенно повышает эффективность последующих волн Shahed.