Война
208
1 мин

Массированный удар по Одесской области: в регионе исчезли свет и вода

Враг атаковал Одесщину крылатыми и баллистическими ракетами.

Игорь Бережанский
Враг атаковал в Одесщину

Враг атаковал в Одесщину / © Pixabay

В Одесской области в результате массированного ракетного обстрела в ночь на 13 декабря начались перебои со светом и водой.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

В сообщении указывается, что почти вся Одесса и область остались без света, есть проблемы с поставкой воды.

Враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря, а также баллистикой из оккупированного Крыма.

Кроме того, для ударов по Одесщине враг использовал аэробалистические ракеты «Кинжал».

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 13 декабря осуществила массированный ракетный обстрел ряда регионов Украины.

Мы ранее информировали, что российскими захватчиками из акватории Черного моря были произведены пуски ракет «Калибр».

