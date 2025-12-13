- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный удар по Одесской области: в регионе исчезли свет и вода
Враг атаковал Одесщину крылатыми и баллистическими ракетами.
В Одесской области в результате массированного ракетного обстрела в ночь на 13 декабря начались перебои со светом и водой.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
В сообщении указывается, что почти вся Одесса и область остались без света, есть проблемы с поставкой воды.
Враг атаковал Одесщину крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря, а также баллистикой из оккупированного Крыма.
Кроме того, для ударов по Одесщине враг использовал аэробалистические ракеты «Кинжал».
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 13 декабря осуществила массированный ракетный обстрел ряда регионов Украины.
Мы ранее информировали, что российскими захватчиками из акватории Черного моря были произведены пуски ракет «Калибр».