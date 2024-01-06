Массированный удар по Покровскому району: под завалами могут быть люди, среди погибших есть дети (фото)

Поисково-спасательная операция продолжается, на местах ударов работают необходимые службы.
Армия РФ вечером 6 января нанесла массированный удар по Покровскому району Донецкой области. На сегодняшний день известно о более 10 погибших в результате атаки, среди них — дети.
На местах ударов работают необходимые службы. Под завалами могут быть люди, ведется поисково-спасательная операция.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.
- В Покровске уничтожены два частных жилых дома. Из-под завалов удалось спасти мужчину. По предварительной информации, под завалами двух домов возможно пребывание еще шести человек, из них двое детей.
- В селе Ровное полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей, поисково-спасательные работы продолжаются.
- Также на месте обстрела спасатели ликвидировали пожар жилого дома на площади в 100 квадротных метров.
Напомним, в результате вражеских ударов по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.
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