Массированный удар по тылам России: СБС уничтожили самолет-амфибию, вертолет, поразили судно и другие "жирные" цели

Поражение российского воздушного судна / © скриншот с видео

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 15 мая нанесли массированный удар по 23 военным объектам России и на оккупированных территориях. Среди уничтоженных целей — уникальный самолет-амфибия Бе-200 в Ейске и очередные комплексы ПВО. Также подразделения глубинного поражения успешно атаковали Рязанский НПЗ.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди «Мадьяр».

Подразделения Сил беспилотных систем нанесли 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в глубоком тылу российских войск. Поражения зафиксировали в районах Таганрога, Ейска, на временно оккупированной территории Крыма, а также в Донецкой, Запорожской и Луганской областях, в частности в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах.

Среди пораженных целей:

самолет-амфибия Бе-200 в населенном пункте Морской, Российская Федерация (1 отдельный центр Сил беспилотных систем);

вертолет Ка-27 в населенном пункте Морской, Российская Федерация (1 отдельный центр Сил беспилотных систем);

зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» в населенном пункте Гончарово Луганской области (427 отдельная бригада Сил беспилотных систем «Рарог»);

зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в населенном пункте Хуторок, Крым (1 отдельный центр Сил беспилотных систем);

корабль-сухогруз с боекомплектом в Бердянске Запорожской области (1 отдельный центр Сил беспилотных систем);

учебный центр и транспортно-перегрузочный участок противника в населенном пункте Райгородка Луганской области (414 отдельная бригада Сил беспилотных систем «Птахы Мадьяра» и 20 отдельная бригада Сил беспилотных систем «К-2»).

Уничтоженные комплексы стали 16-м и 17-м элементами противовоздушной обороны противника, которые подразделения Сил беспилотных систем ликвидировали в период с 1 по 15 мая.

Всего в рамках кампании «ПВО-пад» с декабря по май СБС уже уничтожили 153 единицы вражеской противовоздушной обороны:

108 зенитных ракетных комплексов,

39 радиолокационных комплексов.

6 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Операции проводились при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Отдельно массированный удар нанесли по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу совместно с подразделениями глубинного поражения Сил специальных операций, Главного управления разведки и другими силами.

Дата публикации 10:31, 15.05.26

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и спецслужбам подготовить варианты ответа на массированную двухдневную российскую атаку 13 — 14 мая. РФ применила «специальную террористическую тактику», выпустив 1567 дронов (сбито 94%) и 56 ракет (сбито 73%), чтобы максимально истощить ПВО.

В ночь на 15 мая в России прогремела серия взрывов из-за масштабной атаки беспилотников, одной из главных целей которой стал Рязанский НПЗ. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и масштабном пожаре с густым дымом над предприятием. Губернатор Павел Малков подтвердил атаку, заявив о повреждении нескольких домов и предприятия. Кроме Рязани, взрывы также раздавались в Брянске, Таганроге и Ейске, где дым зафиксировали в районе военного аэродрома.

