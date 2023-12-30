Массированный удар по Украине – эксперт назвал цель Путина и объяснил, ожидать ли атаку 31 декабря

Оккупационные войска России в ночь на 29 декабря нанесли самый масштабный комбинированный удар по территории Украины за весь 2023 год, которому предшествовал налет нескольких групп дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Военный эксперт Александр Коваленко в материале совместно с OBOZ.UA проанализировал замысел России.

Эксперт отметил, что 6 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что в распоряжении окупантов есть:

165 КРМБ "Калибр";

160 Х-101/555/55;

290 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 Х-47М2 "Кинжал";

150 Х-22/32.

Итого – 845 ракет.

В декабре эти показатели могли увеличиться только благодаря производству: до 270 – Х-101/555/55, 220 – КРМБ "Калибр", суммарно – 490 и больше.

Во время удара ночью против 29 декабря россияне применили по Украине:

90 Х-101/555;

8 Х-22/32;

5 Х-47М2 "Кинжал";

5 Х-31П;

1 Х-59;

14 С-300.

Суммарно – 158 ракет и БПЛА.

С учетом прироста производства ракет Х-101/555 – две в сутки, а также КРМБ "Калибр" – 1-2 в сутки, на конец ноября в армии оккупантов могло быть суммарно 400 ракет – 190 КРМБ "Калибр" и 210 Х- 101/555/55.

"То есть ориентировочно во время этого удара (29 декабря — ред.) была израсходована примерно треть потенциала крылатых ракет Х-101/555, который удалось накопить за три месяца. При этом было сбито 87 ракет, следовательно, эффективность работы ПВО составила более 95 %, а эффективность Х-101/555 – менее 5%", — отметил Коваленко.

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Он также отметил, что в целом от ракетного удара 29 декабря пострадали больше всего гражданские объекты, что является террором против гражданского населения, но никак не попыткой повлиять на ход боевых действий.

"Удар выполнялся по сценарию... Первой волной РОВ (российские оккупационные войска – ред.) отправили дроны-камикадзе, применение которых за декабрь уже стало рекордным (540) ). Дроны распыляли внимание ПВО, а также истощали боекомплект. Через некоторое время в воздух поднялись Ту-95МС. Промежуток времени между уничтожением дронов и пуском ракет Х-101/555 был минимальный. По мере приближения Х-101/555 к воздушному пространству Украины россияне начали применяться и другие средства поражения, расширив номенклатуру и заставив ПВО прибегать к разным алгоритмам перехвата", — пояснил эксперт.

Однако, он отметил, в этой тактике все же не хватало одного компонента, который мог бы точно указывать на начало энергетического террора, – сильных морозов и перегрузки энергосистемы.

По словам Коваленко, массированная атака по Украине 29 декабря – это, прежде всего, демонстрация террора своим избирателям. Потенциальному избирателю Владимира Путина давно привита ненависть к Украине и украинцам, поэтому их страдания – это стимулятор и катализатор потенциального электората.

"Удар по Украине против 29 декабря не будет последним. Российские оккупационные войска в канун Нового года и после него продолжат террор украинцев с применением дронов-камикадзе и ракетной компоненты. Боекомплект, чтобы это делать, у РОВ есть. Единственное, что будет меняться – основная крылатая компонента. Или миксироваться. Однако важно понимать, что все эти удары наносятся не для достижения каких-либо военных целей, тактического или стратегического уровня. Террор продолжается ради рейтинга. Рейтинга маньяка, засевшего в Кремле и живущего в искаженной реальности", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, эксперт рассказал, чем и в какой последовательности РФ била по Украине.

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