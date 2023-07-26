Массированный удар по Украине: ПВО сбила большое количество российских ракет

Российская террористическая армия 26 июля нанесла массированный ракетный удар по Украине. Нашим защитникам удалось сбить 36 крылатых ракет.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В ВСУ уточнили, что во время первой воздушной тревоги ПВО удалось сбить не 2 ракеты Калибр, а три враждебных цели.

Также около 17:00 26 июля оккупанты запустили из акватории Каспийского моря 36 ракет Х-101/Х-555.

"Были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя направление полета", — говорится в сообщении.

Ракеты сбивали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины.

Нашим защитникам удалось сбить в целом:

3 ракеты "Калибр"

33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Сбитые российские ракеты 26 июля

Также российские террористы около 19.00 подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. По поводу последствий этого информация уточняется.

Напомним, 26 июля воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, поскольку был велик риск ракетных ударов.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

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