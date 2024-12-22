Массированный удар по Украине: стало известно, сколько БПЛА и ракет было уничтожено

В ночь на 22 декабря российские войска совершили атаку с помощью 103 ударных беспилотников типа "Shahed" и других БПЛА по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Бердянск. Кроме того, был зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма в направлении Херсона.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что воздушное нападение активно отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 10:00 подтверждено уничтожение 52 ударных БПЛА "Shahed" и других типов, сбитых в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Благодаря активному противодействию Сил обороны Украины, были уничтожены 44 вражеских беспилотника-имитатора, без негативных последствий для гражданского населения. Один из БПЛА вынужденно изменил направление полета и улетел в сторону Беларуси.

В результате атак в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан. Предварительно пострадавших нет, на местах проводится оказание помощи.

Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря в Броварах из-за попадания обломков беспилотного летательного аппарата на крышу и в лифтовое помещение 25-этажного дома возник возгорание.

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