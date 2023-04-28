Атака на Николаев: враг ударил ракетами, которые сложно обнаружить и сбить

Речь идет о ракетах "Искандер-К", которые россияне запустили с южного направления.

Во время атаки по Николаеву 27 апреля оккупанты использовали, в частности, ракеты наземного базирования "Искандер-К", которые сложно обнаружить и сбить.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"По уточненной информации, летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" — это ракета наземного базирование – не баллистическая, а крылатая", – заметил Игнат.

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"Именно эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема ее обнаружения и сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной", — добавил он.

Спикер Воздушных сил также обратил внимание, что особенностью ракеты "Искандер-К" является возможность ее запуска с незначительного расстояния.

Игнат уточнил, что россияне запускали ракеты из четырех самолетов тактической авиации Ту-95, обычно работающих из района Каспийского моря.

Напомним, российские войска устроили ракетный обстрел Николаева в ночь на 27 апреля. В результате атаки погиб один человек, еще 24 человека забрали в больницу. На месте зафиксированы разрушения.

Как сообщил командующий ВСУ генерал Валерий Залужный, российские войска в ночь на 28 апреля выпустили по Украине 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из них и два вражеских дрона.

Отметим, что под атаку оккупантов попали Умань, Днепр и город Украинка на Киевщине. В результате попаданий ракет и их обломков по жилым домам погибли более 10 гражданских, в том числе дети, также есть много пострадавших.

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