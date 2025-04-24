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Массированный удар РФ: авиаэксперт указал на важную деталь сегодняшнего обстрела
Это была сложная комбинированная атака на Украину, врагу удается нагружать нашу ПВО.
Этой ночью произошел массированный удар РФ баллистикой по Украине за все время полномасштабного вторжения. Большинство ракет удалось перехватить.
Об этом сказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ и заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
"В январе 2024 года враг применил около 10 "Кинжалов" одновременно, а сегодня было использовано 11 баллистических ракет одновременно. То есть мы говорим о том, что был использован целый дивизион - от 8 до 12 пусков ракет совершил враг одновременно без перезаряжания", - говорит Храпчинский.
Он добавил, что большинство этих ракет нашим защитникам удалось перехватить.
Напомним, армия РФ в ночь на 24 апреля устроила комбинированную атаку на Киев баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками "Шахед". По последним данным, погибли 8 человек, еще более 70 пострадали. В столице зафиксированы многочисленные разрушения, горели пожары.