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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Массированный удар РФ: авиаэксперт указал на важную деталь сегодняшнего обстрела

Это была сложная комбинированная атака на Украину, врагу удается нагружать нашу ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Украины

Обстрел Украины / © ТСН

Этой ночью произошел массированный удар РФ баллистикой по Украине за все время полномасштабного вторжения. Большинство ракет удалось перехватить.

Об этом сказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ и заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"В январе 2024 года враг применил около 10 "Кинжалов" одновременно, а сегодня было использовано 11 баллистических ракет одновременно. То есть мы говорим о том, что был использован целый дивизион - от 8 до 12 пусков ракет совершил враг одновременно без перезаряжания", - говорит Храпчинский.

Он добавил, что большинство этих ракет нашим защитникам удалось перехватить.

Напомним, армия РФ в ночь на 24 апреля устроила комбинированную атаку на Киев баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками "Шахед". По последним данным, погибли 8 человек, еще более 70 пострадали. В столице зафиксированы многочисленные разрушения, горели пожары.

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