Массированный удар РФ по Кременчугу: появились фото последствий вражеского обстрела

Массированный удар РФ по Кременчугу

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В ночь на 15 июня на территории Полтавщины враг совершил масштабную комбинированную атаку, применив ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате атаки особенно пострадала Кременчугская громада, где зафиксировано попадание вражеских снарядов по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Из-за взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы благодаря оперативным действиям подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий этих обстрелов.

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Кроме этого, на территории области было зафиксировано повреждение жилых домов и транспортных средств. Важно отметить, что в результате атаки пострадавших нет.

Массированный удар РФ по Кременчугу

Массированный удар РФ по Кременчугу

Массированный удар РФ по Кременчугу

Массированный удар РФ по Кременчугу

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 15 июня российская армия атаковала Украину 194-мя средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 беспилотников и ракет.