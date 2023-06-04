Массированный удар РФ по Украине: сколько ракет и дронов сбила ПВО (инфографика)

Российские оккупанты во время воздушной атаки по Украине в ночь на 4 июня применили пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – выпущены с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.

"Оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в Киевской области во время воздушной тревоги сработала ПВО. Также ночью 4 июня взрывы прогремели в Кропивницком. В то же время благодаря удачной работе ПВО захватчикам не удалось ночью обстрелять Киев.

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