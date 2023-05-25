Массированный удар РФ по Украине: защитники уничтожили 36 из 36 "шахедов" – Генштаб

Оперативная информация по состоянию на 25 мая по поводу российского вторжения.

25 мая Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив иранские ударные БПЛА "Shahed-136/131". 36 из 36 беспилотников уничтожены украинскими защитниками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В течение суток 24-25 мая противник нанес два ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Харьковщине, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Где оккупанты сосредотачивают силы

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Российские оккупационные войска милитаризовали остров Джарилгач, который 19 мая соединен с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения.

Как отработали защитники

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Напомним, основатель террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в одном из интервью рассказал, что впереди россиян ждет тяжелая война. И что оккупанты находятся в таком состоянии, что могут потерять Россию. Главарь "вагнеровцев" призвал ввести военное положение, закрыть все границы и работать на войну.