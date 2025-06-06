Массированный удар России по Украине может быть только началом - Москва намекает на дальнейший ответ

Ликвидация последствий русского удара. / © Владимир Зеленский

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Ночная атака по всей территории Украины, которую Кремль назвал ответом на террористические акты, может оказаться не финальной фазой российской эскалации.

Об этом сообщает московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По официальной версии Москвы, речь идет о взрывах на двух мостах в минувшие выходные. Один из них обрушился именно во время движения пассажирского поезда, погибли по меньшей мере семь человек. В то же время, ни одна из сторон публично не взяла на себя ответственность за эти взрывы.

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"Россия назвала это терактом. Но, похоже, она оставляет за собой пространство для еще более жесткой реакции - в частности, в ответ на атаку беспилотников по ее стратегическим авиабазам", - отметил Беннетт.

Речь идет о недавнем дерзком рейдовом вторжении украинских дронов в глубину территории РФ, которое, по данным американской разведки, привело к поражению нескольких дальних бомбардировщиков.

"Целью была одна из опор российской ядерной триады – и это выводит ситуацию в другую плоскость", – подчеркнул корреспондент.

По его словам, ночная атака России, вероятно, является лишь "началом ответа Кремля" на последние удары Украины.

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Напомним, что ночью над Украиной находились сотни ”Шахедов”, часть из которых атаковала Киев, остальные — в других регионах или же направились на запад Украины. Запуски баллистики также фиксировались в сторону Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.