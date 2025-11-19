Массовая атака на Украину: что летело и сколько удалось сбить

Атака на Украину

Реклама

В ночь на 19 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего было обнаружено 524 воздушных целей. Силам обороны удалось сбить и подавить 483 объекта.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Враг применил беспрецедентное количество средств воздушного нападения, соединив дроны и ракеты разных типов.

Реклама

В общем, было зафиксировано:

476 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (около 300 из них — «Шахеды»). Запуски производились из районов Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ТОТ АР Крым).

40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская области РФ).

7 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря).

1 баллистическая ракета «Искандер-М» (район пуска: Ростовская область РФ).

Главный фокус удара в этот раз был сосредоточен на западных и восточных регионах страны. Основным направлением удара определены Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

Воздушное нападение отражали все силы и средства: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность, сбив или подавив 483 воздушных целей.

Реклама

Было уничтожено:

442 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (и других типов).

34 крылатые ракеты Х-101.

7 крылатых ракет «Калибр».

Пока известно, что попадание зафиксировано 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях. Падение отломков сбитых целей зафиксировано на 6 локациях.

Напомним, в Тернополе ракеты попали в жилые дома, повлекшие пожары и разрушения — погибли по меньшей мере девять человек, есть десятки раненых. В Харькове враг атаковал с вечера 18 ноября: пострадали энергетика, транспорт и гражданские объекты, среди раненых — дети. В Ивано-Франковской и Львовской целью стала энергетическая инфраструктура, травмированы три человека, из них двое детей.

Под обстрелами находились также Киевщина, Николаевщина, Черкасщина, Черниговщина и Днепропетровщина. Президент Зеленский заявил, что такие удары свидетельствуют о недостаточном давлении на РФ и призвал партнеров предоставить больше средств ПВО и авиации для защиты Украины.