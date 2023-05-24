Массовая "Бевовна" в Белгородской области: под ударом были админздания и газопровод

Губернатор области рассказал о взрывах в районах и работе дронов по селам.
В Белгородской области ночью 24 мая беспилотниками были атакованы поселки. Есть попадание в Белгороде, в Борисовском и Белгородском районах.
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, во время атаки российская ПВО справилась с большей частью дронов, однако повреждения зафиксированы в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах. Повреждения получили административные здания.
В Яковлевском округе беспилотники дважды сбросили бомбы в поселке Томаровка — там под ударом находились два админздания. На одном здании повреждена кровля, на другом – кровля и плита перекрытия.
Беспилотники работали и в Новой Таволжанке и в окрестностях села Терезовка Шебекинского округа.
Гладков сетует, что в Грайворонском округе поврежден газопровод, там идет пожар.
Напомним, что украинские военные защищали границу и не участвовали в рейде в Белгородской области.
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