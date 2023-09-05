Массовая экстрадиция мужчин-уклонистов в Украину: возможно ли это

Экстрадиция может быть оспорена в суде Болгарии, Польши или Румынии.

Экстрадиции мужчин-уклонистов из-за границы в Украину не будет. Сделать это сложно, решение об экстрадиции принимает суд.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", – объяснил Федор Вениславский.

По его словам, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – экстрадиция может быть обжалована в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

"Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", — отметил нардеп.

Напомним, что в ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей.

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