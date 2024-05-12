Массовая эвакуация в Харьковской области: сколько людей уже вывезли

В Харьковской области продолжает эвакуация населения с территорий, где российские войска активизировали наступление.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из общин, где есть угроза жизни и здоровью гражданских, уже эвакуировали более 4000 тысяч жителей.

Эвакуацию осуществляют местные администрации, Координационный гуманитарный центр и волонтера, полиция и ГСЧС.

"О направлении Старый Салтов. Проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по этому направлению нет", — написал он.

Для тех людей, которые нуждаются в сопровождении, предоставляются ответственные лица, сопровождающие людей в места временного проживания.

Синегубов отметил, что 70% эвакуированных имеют жилье для проживания – в большинстве своем остаются у родственников и близких. Тем не менее, в области развернули еще почти 900 мест для эвакуированных, и при необходимости могут их еще увеличить.

Напомним, 10 мая россияне попытались прорвать линию обороны на севере Харьковской области, сообщили в Минобороны. Обстрелы населенных пунктов приграничья усилились.

В субботу на северо-востоке Харьковской области продолжались ожесточенные бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами остается Волчанск, где от российских ударов гибнут люди. Только по состоянию на 12:00 субботы зафиксировано 12 "прилетов" управляемых бомб по городу Волчанск и окрестностям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖАС ПОСЛЕ УДАРА... Кадры, как спасатели извлекают из-под завалов на Харьковщине пострадавших

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