Массовая эвакуация в Харьковской области: сколько людей уже вывезли

Из приграничных населенных пунктов эвакуировали 4073 человека.
В Харьковской области продолжает эвакуация населения с территорий, где российские войска активизировали наступление.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из общин, где есть угроза жизни и здоровью гражданских, уже эвакуировали более 4000 тысяч жителей.
Эвакуацию осуществляют местные администрации, Координационный гуманитарный центр и волонтера, полиция и ГСЧС.
"О направлении Старый Салтов. Проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по этому направлению нет", — написал он.
Для тех людей, которые нуждаются в сопровождении, предоставляются ответственные лица, сопровождающие людей в места временного проживания.
Синегубов отметил, что 70% эвакуированных имеют жилье для проживания – в большинстве своем остаются у родственников и близких. Тем не менее, в области развернули еще почти 900 мест для эвакуированных, и при необходимости могут их еще увеличить.
Напомним, 10 мая россияне попытались прорвать линию обороны на севере Харьковской области, сообщили в Минобороны. Обстрелы населенных пунктов приграничья усилились.
В субботу на северо-востоке Харьковской области продолжались ожесточенные бои за контроль над несколькими украинскими селами вблизи российской границы. В частности, под обстрелами остается Волчанск, где от российских ударов гибнут люди. Только по состоянию на 12:00 субботы зафиксировано 12 "прилетов" управляемых бомб по городу Волчанск и окрестностям.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖАС ПОСЛЕ УДАРА... Кадры, как спасатели извлекают из-под завалов на Харьковщине пострадавших
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