"Массовая мобилизация" в Украине и "разочарование в победе": в ГУР предупредили о фейках Кремля

В разведке призывали соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.
В Кремле 25 августа утвердили темы нового этапа информационной войны против Украины, которые должны дискредитировать государство и повлиять на его партнеров в мире.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, 25 августа в администрации президента России Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в медиапространствах Украины и мира. Участниками совещания были первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, кремлевские технологи и представители медиаресурсов.
"Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире", – отметили в разведке.
На совещании в Кремле определили, что в ближайшее время система дезинформации России сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:
"Массовая мобилизация" в Украине
- Россияне будут распространять информацию о том, что якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
- якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
"Разочарование украинских партнеров в возможности победы"
- Пропагандисты будут распространять информацию о выдуманных "договорняках" о "мире в обмен на территории";
- фейковые политические соглашения. В частности, в разведке предупредили о фабриковании материалов о якобы "тайной договоренности" мэра Киева Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих президентских выборах.
"Украинское контрнаступление не имеет успехов"
- Будет утверждаться о якобы увеличении количества захоронений украинских военных. Приведется пример кладбищ больших городов;
- якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных бойцов в каждом украинском регионе;
- будет поиск виновных в якобы "провалах" ради дискредитации украинских военных командиров и чиновников.
"Тотальная коррупция":
- якобы государство не борется с коррупцией: якобы бюджет разворовывается, закупки не производятся;
- якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
"Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях
- Пропагандисты будут заявлять о высоких зарплатах, низких ценах, обеспечении всем необходимым жителей оккупированных территорий;
- о "развитии" инфраструктуры, восстановлении разрушенного жилья;
- о "свободных" выборах во время российского "единого дня голосования";
- в дезинформации также будет говорится, что Украина "отказывается от оккупированных территорий" и будет происходить демонстрация сфабрикованных документов;
- украинские власти якобы "сдают" Купянск на Харьковщине.
"Чтобы не поддаваться вражеской пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!" – отметили в ГУР.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три лживых тезиса России, которые она активно продвигает. Речь идет о якобы провале контрнаступления ВСУ, о необходимости заморозки конфликта с прекращением поставок оружия в Украину, а также утверждении, будто бы Россия имеет еще много ресурсов и желающих воевать.
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