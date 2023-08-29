"Массовая мобилизация" в Украине и "разочарование в победе": в ГУР предупредили о фейках Кремля

В разведке призывали соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.

В Кремле 25 августа утвердили темы нового этапа информационной войны против Украины, которые должны дискредитировать государство и повлиять на его партнеров в мире.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, 25 августа в администрации президента России Владимира Путина состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в медиапространствах Украины и мира. Участниками совещания были первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, кремлевские технологи и представители медиаресурсов.

"Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире", – отметили в разведке.

На совещании в Кремле определили, что в ближайшее время система дезинформации России сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:

"Массовая мобилизация" в Украине

Россияне будут распространять информацию о том, что якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

"Разочарование украинских партнеров в возможности победы"

Пропагандисты будут распространять информацию о выдуманных "договорняках" о "мире в обмен на территории";

фейковые политические соглашения. В частности, в разведке предупредили о фабриковании материалов о якобы "тайной договоренности" мэра Киева Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих президентских выборах.

"Украинское контрнаступление не имеет успехов"

Будет утверждаться о якобы увеличении количества захоронений украинских военных. Приведется пример кладбищ больших городов;

якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных бойцов в каждом украинском регионе;

будет поиск виновных в якобы "провалах" ради дискредитации украинских военных командиров и чиновников.

"Тотальная коррупция":

якобы государство не борется с коррупцией: якобы бюджет разворовывается, закупки не производятся;

якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.

"Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях

Пропагандисты будут заявлять о высоких зарплатах, низких ценах, обеспечении всем необходимым жителей оккупированных территорий;

о "развитии" инфраструктуры, восстановлении разрушенного жилья;

о "свободных" выборах во время российского "единого дня голосования";

в дезинформации также будет говорится, что Украина "отказывается от оккупированных территорий" и будет происходить демонстрация сфабрикованных документов;

украинские власти якобы "сдают" Купянск на Харьковщине.

"Чтобы не поддаваться вражеской пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!" – отметили в ГУР.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три лживых тезиса России, которые она активно продвигает. Речь идет о якобы провале контрнаступления ВСУ, о необходимости заморозки конфликта с прекращением поставок оружия в Украину, а также утверждении, будто бы Россия имеет еще много ресурсов и желающих воевать.

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