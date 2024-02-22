Массовая мобилизация: Выгивский назвал условие максимального привлечения полицейских на фронте

Полиция уже привлечена на передовой, а это десятки тысяч полицейских, отметил руководитель Нацполиции.

В обновленном законопроекте о мобилизации, поданном в Раду, предлагают привлечь полицейских и работников других правоохранительных органов в военную службу. Руководитель Нацполиции Иван Выгивский рассказал о ситуации, в которой воевать придется всем.

Об этом говорилось в интервью "Телеграфу" Ивана Выгивского.

"Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем – потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны", – сказал он.

Выговский отметил, что у Нацполиции множество возложенных на нее задач по обеспечению безопасности и правопорядка внутри страны, противодействию преступности, профилактике уголовных правонарушений.

Ранее в интервью "Українським Новинам" глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский говорил, что Идея мобилизовать на фронт 100 тысяч полицейских является "странной" и не реализованной.

"Некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских, и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Странно, когда об этом заявляют не "странные эксперты", а люди, работающие в государственной системе и не знающие элементарных" цифр", – отмечал он.

Тем временем народные депутаты подали более 4 тысяч правок ко второму чтению мобилизационного законопроекта.

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