Массовая мобилизация с нарушениями: военный омбудсмен назвала тревожные цифры

Мобилизация в Украине

В Украине зафиксировали массовый случай мобилизации мужчин, которые могут оказаться непригодными к военной службе. Речь идет примерно о двух тысячах человек в одной из воинских частей.

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина.

По ее словам, сейчас идет сложная проверка ситуации. К ней привлечены Генеральный штаб и Сухопутные войска.

«Речь идет о около 2 тысячах человек. Это действительно массовое нарушение, которое нужно не просто констатировать», — отметил омбудсмен.

Она пояснила, что такие случаи создают дополнительную нагрузку на систему, ведь людей с проблемами со здоровьем или правом на отсрочку в конце концов приходится увольнять со службы.

«Нужно сосчитать, сколько нам стоит некачественная мобилизация. Когда человек имеет право на отсрочку или очевидные проблемы со здоровьем, но его мобилизуют, государство тратит ресурсы на его обеспечение, а командование — время для дальнейшего оформления увольнения», — подчеркнула Решетилова.

По ее словам, проблема не является единичной, однако в этом случае речь идет об особо крупном масштабе, который требует отдельного анализа и реагирования.

Также напомним, что в Украине стало известно о нескольких инцидентах, когда женщин не только ставили на военный учет, но и объявляли в розыск. В частности, об инциденте сообщила киевлянка, мать младенца Ирина Стрикаль. Ее поставили на учет ТЦК как солдата в Варасском ТЦК и СП в Ровенской области. Она имеет образование по специальности «менеджмент», но в военных документах ему присвоили звание солдата и определили как фельдшера.

На инцидент отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ. Там заявили, что в Украине не планируется мобилизация женщин в армию. Кроме того, не разрабатывается никаких механизмов для такого призыва. В то же время на военный учет должны становиться только украинки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.