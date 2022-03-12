"Массовая паника": российская блоггерша прошлась по ТЦ и показала, как жизнь в РФ превращается в нищету (видео)

"Массовая паника": российская блоггерша прошлась по ТЦ и показала, как жизнь в РФ превращается в нищету (видео)

Российская блоггерша возмутилась, что не смогла попасть в магазин в ТЦ.

Российская экономика постепенно приближается к краху. Граждане страны-захватчика начали ощущать первые последствия "бойкота" всемирно известных брендов, которые из-за нападения России на Украину ушли с их рынка.

Российская блоггерша в Instagram рассказала о массовой панике, которая уже охватила граждан страны-агрессора.

В частности, Анастасия Дашко, участница российского проекта "Дом-2", славящаяся скандальным поведением и имеющая черными метки в биографии в виде исправительной колонии, опубликовала в Instagram "сториз", в которой пожаловалась на то, что РФ начинает трещать по швам. Дашко в видео сетует на массовое сокращение людей на работе, вскоре ожидающее их безденежье, и плачется, что ей "не верится, что это происходит с россиянами".

"Что сейчас вообще происходит? Я не могла себе это представить даже в страшном сне. Массовая паника, эти ежедневные новости, я уже неделю сообщения в Direct получаю, что людей массово сокращают на работе. Люди не знают, чем заниматься, как зарабатывать деньги. ..", — говорит российская блоггерша.

Кроме того, накануне Дашко прошлась ТЦ, где ее ждал неприятный "сюрприз". По ее словам, в магазинах с одеждой стоимость на ценных зарисована, а на других – цен вообще нет.

"Зашли в магазин, а продавщица говорит: "Делаем переоценку каждый день". И каждый день в магазине меняются цены", — рассказывает Дашко.

Кроме того, она говорит, что в торговом центре нет покупателей, все пустует. Также она рассказала, что популярный магазин Bershka уже закрылся, но одежда в нем еще есть. В связи с этим она выразила возмущение: "Вот почему, если туда заглянуть, все лежит, а они не уезжают?".

Российская блоггерша рассказала о массовой панике в РФ

Напомним, в России заблокирован Instagram. Блоггеры в отчаянии и истерии прощаются с соцсетью.

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Напомним: