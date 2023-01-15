"Массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире": Подоляк о ракетных ударах России

Подоляк отметил, что только за сутки россияне атаковали мирных жителей в Днепре, Харькове, Херсоне и Киеве.

Россия сознательно атакует города Украины, массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"РФ сознательно атакует гражданских по всей Украине. Только последние сутки: крылатые ракеты в многоквартирные дома (Днепр); ствольная артиллерия по жилым кварталам ежедневно (Херсон); баллистические ракеты (С-300/С-400) (атаковали — ред.) Харьков, Киев. РФ массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире..." — говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Подоляк подчеркнул, что Россию необходимо немедленно исключить из Совбеза ООН, комментируя вражеский ракетный удар по Днепру.

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