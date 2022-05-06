Массово раздают "георгиевские ленты": в мэрии Мариуполя раскрыли планы оккупантов "победобесия" на 9 мая

Оккупанты в очередной раз соврали и готовятся в Мариуполе к "параду" 9 мая.

Российские оккупанты, которые ранее публично заявили об отказе от проведения парада в заблокированном Мариуполе, раздали людям георгиевские ленты и "привели в порядок" советские памятники.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, сакральные места для "шабаша победебесия" оккупантов уже готовы. Впрочем, как отметил Андрющенко, на фоне уничтоженного россиянами города и голодных людей, страдающих из-за действий оккупантов уже длительное время, действия Кремля выглядят как "циничный "праздник" на костях".

"Мариуполь. Сейчас. Победобесие. Несмотря на публичный отказ от проведения парада в Мариуполе продолжаем наблюдать подготовку к празднованию 9 мая. Вчера в городе массированно раздавали людям георгиевские ленты. За последние дни «привели в порядок» все памятники советского периода: так называемые "кулаки" с вечным огнем – восстановили таблички "Жертвам фашизма" на русском. Памятник "комсомольцам и коммунистам" в Приморском районе. То есть сакральные места для шабаша победобесия готовы", – говорится в сообщении.

Напомним, Подоляк рассказал о планах Путина на 9 мая в Мариуполе.

Как сообщалось, штурм "Азовстали" связан с желанием Путина добиться успеха до 9 мая.

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