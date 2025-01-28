Массовое убийство пленных в Оленовке: что установило расследование

Два года назад на ночь 29 июля российские оккупанты совершили один из наиболее циничных терактов — массовое убийство военнопленных в Оленовке. В результате взрывов в тюрьме, где оккупанты держали "азовцев", 54 бойца погибли, более сотни получили ранения. Для уяснения причины Украина применяла, в частности, и спутниковые снимки.

Об этом шла речь во время брифинга "От Аленовки до Гааги: кто ответит за коварное убийство украинских военнопленных?" 28 января.

Как отметил прокурор 18 Департамента Офиса генпрокурора Дмитрий Марцин, с помощью спутниковых снимков исследовали территорию в радиусе 40 км от колонии. То есть принимали максимальную дальность артиллерийских средств поражения. Однако не смогли установить никаких следов использования.

"Это, скорее всего, связано с тем, что в тот период есть очень ограниченное количество спутниковых снимков. Из них установить или продвинуться относительно средства поражения на данный момент не удалось. Этот вопрос исследовался комплексно, возможные варианты прорабатываются", — отметил Роман. Мартыновский, ведущий эксперт Регионального центра прав человека.

Он добавил, что тогда расстояние от колонии в Оленевке до линии боевого столкновения составляло около 10-12 км.

Мартыновский отметил, что неизвестно, почему пленных повезли в Оленевку, если есть риск даже случайного попадания на территорию, что является также ответственностью России.

"Мы заметили, что до мая 2022 года обстрелы в районе этой территории были достаточно активными как со стороны ВС Украины, так и со стороны ВС РФ. Начиная с апреля, когда колония возобновила свою деятельность, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ значительно уменьшилась. территории прилегающей к самой колонии, так не фиксируется мест поражений со стороны украинской армии", – сказал он.

Также заметно, что с июня активность российской армии вблизи колонии увеличилась. На снимках видно, что с этой территории избивали из РСЗО "Град". То есть россияне размещали позиции в районе километра от Оленевки.

"Это делали с целью спровоцировать Вооруженные Силы Украины на ответ и возможное поражение территории колонии", – отметил эксперт.

Напомним, ранее освобожденные из плена воины "Азова" рассказали о новых подробностях теракта в Оленовке.

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