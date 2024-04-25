Массовое убийство в оккупированной Херсонской области: детали зверств военных РФ

Двух российских оккупантов задержали по подозрению в убийстве пятерых человек в Херсонской области. Среди погибших — две женщины (одна из них была председателем поселка) и три мужчины (двое из которых — военные ВС РФ).

Как пишет " База ", тела жертв начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля.

Первой обнаружили женщину, погибшую от огнестрельных ранений. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Рядом оперативники обнаружили фрагменты шаров и кольцо от гранаты. Через 15 минут местные гауляйтеры вызвали так называемую полицию.

Оперативники приехали в село Абрикосовка и осмотрели погибших. Их черепа были расколоты, тела сильно обожжены. Предустановленные лица убитых: ими оказались глава администрации села Любовь Т. и военнослужащий Алексей Г., но из-за сильных ожогов нужна генетическая экспертиза. На месте оперативники нашли те же гильзы от Калашникова.

За горячими следами задержали подозреваемых, военных О. и К., которые во всем признались и рассказали еще о двух убийствах. Обгоревшие тела мужчин нашли в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Они тоже погибли от пуль, на месте нашли те же гильзы. Один из них оказался военнослужащим ВС РФ по имени Максим.

Задержанный К. ранее был судим за убийство, кражу и по 228-й, наркотической статье. О. судим не был. Следователи выясняют мотивы убийств и обстоятельства дела.

Напомним, российские военные расстреляли женщину во временно оккупированной части Херсонской области. Трагедия произошла 24 апреля. В Херсонской областной прокуратуре заявили, что в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной общины Херсонского района российские военные расстреляли 65-летнюю местную жительницу. После этого они попытались сжечь ее дом.

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