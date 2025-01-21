Массовое захоронение под Изюмом: стало известно, сколько тел еще не опознано

С марта по 10 сентября 2022 года город Изюм находился под оккупацией российских войск. В этот трагический период вооруженные формирования РФ совершали бессчетные преступления против местных жителей, включая убийства, пытки и массовые захоронения. Одно из таких мест было найдено в лесополосе недалеко от кладбища на улице Шекспира.

Как сообщили в Изюмском городском совете, после освобождения города здесь обнаружили массовое захоронение.

Благодаря усилиям ГСЧС, волонтеров, правоохранителей и следователей удалось эксгумировать более 450 тел. Все останки были направлены в Харьков для проведения судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить причины смерти и идентифицировать погибших.

В настоящее время остаются неидентифицированными 22 человека, которые были предварительно записаны как "неизвестная женщина" или "неизвестный мужчина". Информация об их родственниках или знакомых, которые могли бы предоставить необходимые показания, отсутствует, что делает невозможным завершение экспертиз.

"Мы обращаемся ко всем жителям громады с просьбой помочь в поиске родственников или предоставить какие-либо сведения о погибших. Мы верим, что с помощью вашего неравнодушия эти погибшие смогут быть должным образом идентифицированы и похоронены с уважением", — подчеркивают в городском совете.

Напомним, ранее Третья штурмовая бригада обнародовала видеодоказательства военных преступлений, которые российские оккупанты совершили в поселке Невское в Луганской области. На записи зафиксировано, как Олег Игоревич Рудаков, известный под позывным "Рудик", отдает преступные приказы по радиосвязи.