Массовые ампутации и потери как в Первой мировой: дроны и ИИ сделали войну еще более кровавой

Потери в войне дронов в Украине согнулись до уровня Первой мировой

Реклама

Пятый год полномасштабной войны в Украине принес новую реальность фронту: танки исчезли, их заменили дроны и работы, а уровень потерь с обеих сторон достиг показателей Первой мировой войны. Несмотря на скачок военных технологий, зона боевых действий стала не менее жестокой — а в чем-то и значительно более опасной, чем любой предыдущий конфликт современности.

Такое мнение высказала обозреватель Le Monde Сильвия Кауффман в авторской статье для Financial Times.

Зона смерти глубиной 30 километров

Автор отмечает, что дроны сегодня делают буквально все: доставляют еду и боеприпасы, перемещают оборудование, уничтожают цели и убивают. Впервые в истории русские солдаты сдались в плен непосредственно дронам — без живого бойца напротив. Вместе с искусственным интеллектом они превратили линию столкновения в полностью прозрачную зону поражения глубиной 32 километра.

Реклама

Именно эта «прозрачность» фронта делает эвакуацию раненых очень сложной. Вертолеты — некогда революционное средство спасения, которое дало медикам во Вьетнаме знаменитый «золотой час» для спасения жизни — больше не могут летать в небе, насыщенном дронами. Эвакуация наземными дронами может длиться дни.

«Технологический прогресс приводит к новому порогу эффективности войны», — отметил адмирал Пьер Вандье, Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, посетивший Киев два месяца назад.

Он отметил, что беспилотные технологии на фронте резко повысили летальность зоны поражения до уровня потерь Первой мировой.

Массовые ампутации и регресс в военной медицине

Кауффман приводит ошеломляющие данные французского историка Стефана Одуэн-Рузо: соотношение погибших к раненым на передовой сейчас приближается к показателям Первой мировой войны (одна смерть на 2-3 ранения). Если во второй половине ХХ века медицина снизила это соотношение к одному к десяти — как, например, в Афганистане, то сегодня в Украине он составляет примерно один к трем-четырем. Историк называет это «массовой регрессией» в военной медицине.

Реклама

Врачи, работающие в госпиталях по линии фронта, рассказывают о массовых ампутациях — это единственный возможный выход в случаях, когда раненая концовка несколько суток была зажата жгутом.

Автор публикации приводит показания одного из хирургов: за 24 часа в больницу в Днепре в этом году доставили 23 раненых, и истощенные хирурги сразу приступили к ампутациям. Ранения лица, напоминающие фотографии с траншей мировой войны, стали еще одной жесткой реальностью этой войны.

Есть и другое измерение дегуманизации: солдаты неделями, а иногда и месяцами вынуждены сидеть в блиндажах, удерживая позицию без ротации из-за нехватки личного состава. Еду и снаряжение им доставляют дроны. Министр обороны Украины Михаил Федоров задался целью наносить России 50 000 потерь в месяц — уровня, который та не сможет выдерживать. Западные оценки текущих российских потерь — около 35 000 в месяц.

«По западным оценкам, текущий уровень российских потерь составляет 35 тысяч в месяц. Цифры Украины неизвестны, но человеческие жертвы достаточно заметны», — отмечает автор статьи.

Реклама

При этом, как отмечает Кауффман с нескрываемым сарказмом, именно западные военные сейчас массово едут в Киев перенимать опыт войны дронов — той самой, что возникла из-за их неспособности или нежелания вовремя предоставить Украине необходимое количество снарядов и артиллерии.

Напомним, американские военные перенимают украинские подходы к войне дронов. Теперь солдат учат определять тип беспилотника на слух по характерному звуку.

Новости партнеров