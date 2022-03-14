Массовые обстрелы мирных жителей в Николаевской области: прокуратура начала уголовное производство

Повреждены частные дома и транспорт местных жителей.
Окружные прокуратуры Николаевской области начали уголовное производство по фактам массовых обстрелов мирных жителей.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Согласно информации ведомства, 14 марта в ходе очередных массовых обстрелов городов Николаева, Очакова и Снегиревки повреждены частные дома и транспорт местных жителей.
Информация о пострадавших уточняется.
При процессуальном руководстве окружных прокуратур Николаевщины осуществляются досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны статья 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во время авиаудара Николаева 9 человек погибли. Еще 13 ранены. Преимущественно это пенсионеры, которые пришли в банкомат снять пенсию и зайти в супермаркет рядом. Российские нападавшие ударили по ним прямо с неба.
С неба оккупанты бомбили и Баштанку. Сейчас там разбирают завалы. Гатили и по селу Прибужскому под Николаевом.
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