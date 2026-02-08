Массовые отключения в Белгороде: воду из батарей сливают и начинают эвакуацию

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков / © Associated Press

Реклама

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о серьезной аварии на ТЭЦ. В нескольких районах города воду из отопительных систем сливают, а жителей частично эвакуируют из-за угрозы замерзания.

Об этом российский губернатор заявил в социальных сетях.

Вячеслав Гладков сообщил, что хотя газоснабжение и подачу холодной воды удалось восстановить, проблема с теплом остается критической.

Реклама

Власти приняли решение слить воду из отопительных систем во избежание повреждений труб во время морозов. Поэтому без тепла останутся жилые дома, а также 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 университета и другие социальные и коммерческие объекты. В этой связи начинается частичная эвакуация населения из пострадавших районов.

"По мере восстановления ТЭЦ мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома и социальные объекты. Если этого не сделать, ущерб для каждого жителя будет практически катастрофическим", - заявил губернатор.

Напомним, в ночь на 6 февраля в российском Белгороде прозвучала серия взрывов, после чего в части города исчезли электричество и тепло. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах.

Губернатор Белгородской области подтвердил существенные повреждения энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки, однако детали пообещал обнародовать позже.

Реклама

Также сообщалось, что на днях в Ростовской области заявили о массированной атаке БпЛА. О взрывах заявляют жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.