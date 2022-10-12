Массовые ракетные удары по Украине: в ISW назвали главную цель российских оккупантов

Атаки на украинские города не связаны с новым командующим армией РФ, считают аналитики.
Главной целью массовых ракетных ударов РФ по территории Украины возобновление общественного имиджа российского Министерства обороны. Вражеские атаки были запланированы к назначению нового командующего российскими войсками Сергея Суровикина.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Суровикина также могли назначить, чтобы как-то реанимировать хорошее отношение к Минобороны РФ после ряда провалов. Аналитики подчеркивают: кто бы ни был назначен командующим, этот человек руководил бы задачей ударов крылатыми ракетами по Украине.
"Очень маловероятно, что роль Суровикина как командующего повлечет за собой фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине, пока западные приверженцы Украины будут продолжать поставлять Киеву противовоздушную оборону, необходимую для того, чтобы предотвратить Россию получить преимущество в воздухе", — говорится в отчете Института.
Назначение Суровикина специалисты ISW также связывают с российскими информационными операциями по восстановлению репутации командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина после неудач России вокруг Лимана. К слову, его публично назвал виновным в успехе контрнаступления ВСУ глава Чечни Рамзан Кадыров.
Массированные ракетные удары по Украине.
Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. Погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.
Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. В частности, над Киевщиной были сбиты две ракеты. В частности, ПВО сработало в Ровенской, Запорожской и Днепропетровской областях. В Хмельнитчине сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Также Россия снова нанесла удар по объекту энергетики во Львовской области.
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