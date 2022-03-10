Массовые расстрелы и заминированные тела: люди, которые под пулями бежали из Ирпеня, рассказали о зверствах оккупантов

Массовые расстрелы и заминированные тела: люди, которые под пулями бежали из Ирпеня, рассказали о зверствах оккупантов

Оккупанты в городе расположились в одном из детских садов и начали террор.

Эвакуация, из Демидова, в Вышгородском районе, произошла лишь частично и за нее украинцы заплатили жизнью. Один полицейский погиб, еще один милиционер и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу. Враг, несмотря на обещания обеспечить, так называемый, зеленый коридор, открыл огонь по людям. Погибший правоохранитель – полицейский из Киевщины, старший сержант Алексей Пономаренко, который помогал с эвакуацией гражданских местных жителей.

Об этом говорится в ТСН.

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В настоящее время утром появилась информация, что из оккупированных: Бородянки, Ворзеля, Гостомеля, Бучи и частично контролируемого украинскими военными Ирпеня и близлежащих поселков, захватчики готовы выпустить гражданских жителей. В итоге вывезти в безопасное место из захваченных населенных пунктов сегодня удалось только сотню человек, 30 из которых – дети. Из Ирпеня, с самого утра, не надеясь на обещания оккупантов, люди пешком пошли к переправе. Шли, как сами признаются, практически под прицелом российских оккупантов.

Беженцы вблизи разрушенного моста через реку Ирпень, появились на сутки раньше осколки мин. С тех пор уже неделю они здесь каждое утро. И каждое утро новые: беглецы от войны и обломки русских снарядов. Люди под белыми флагами признаются, что страшно, но они идут пешком. Чуть ли не под прицелом российских террористов.

«Опасно! Там стоят возле центрального парка, у нас в районе, там были жесткие бои, почти 20 домов развалены – сгоревшие», — рассказывают люди.

Оккупанты расположились в одном из детских садов и начали террор. «По машинам там, трупы валяются прямо в городе. Четвертое число заехал танк! Работал и маневрировал на улице Пушкинской», — рассказывают свидетели.

Тела погибших жителей, лежащих на улицах, изверги начали еще и миновать. Такое утром сообщила украинская разведка.

«Гром, заехала бронетехника. Услышали, мы успели из подъезда убежать наверх. Били во все двери. Инструментами взламывали квартиры. Я слышал крики и выстрелы. После этого, после выстрелов, крики умолкали. Потом, какая-то группа людей, кажется по крикам людей 10-15, вышли — кричали, потом крик усилился, дальше очередь из пулемета и тишина», — с болью рассказывает свидетель.

Подавляющее большинство тех, кто пешком убегает от московитских обстрелов и зверства, уходят из Ирпеня. Зато здесь ожидали сегодня беженцев со всего района.

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В центре города, частично контролируемого украинскими военными Ирпеня, в полдень, выстроилась огромная колонна гражданских машин. Главная проблема с эвакуацией в том, что многие хотели ехать своим транспортом через Стоянку, но это очень рискованно, потому что опыт предыдущих дней доказывает: оккупанты расстреливают без разбора, любой гражданский транспорт.

Это должен быть эвакуационный маршрут не только жителей Ирпеня. Оккупанты обещали режим тишины и зеленый коридор для проезда гражданских жителей из Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Бучи. Но мэр Ирпеня утверждал: гарантировать может только — отработанный — частично пеший путь эвакуации. Но им машины не проедут.

«Сегодня должен быть зеленый коридор через Стоянку. Должны дать сюда автобусы. Но в эту минуту их нет. Есть безопасный коридор через Романовку, мы вывозим всех! Каждый день», – рассказывает городской голова г. Ирпень Александр Маркушин.

Через полчаса после появления на площади городского руководителя, в каске и с автоматом – автобусы появились. На каждом транспорте надпись: эвакуация. И маршрут: Ирпень – Романовка. Около 16-ти стало понятно, что эвакуация из захваченных городков, расположенных к северо-западу от столицы, снова провалилась. Через свои границы, враги пропустили всего три десятка детей и полсотни гражданских.

Из Романовки — пешком, через реку и дальше волонтерским транспортом и автобусами — людей выводили и вывозили, вплоть до наступления сумерек.

ТСН.ua

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