Массовые увольнения и выезд за границу: адвокат о последствиях сокращения перечня имеющих право на отсрочку

Верховная Рада сократила список тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.
Верховная Рада Украины сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Следовательно, были отменены основания для отсрочки призывникам, у которых есть родственники с инвалидностью.
Адвокат Роман Симутин уточнил, что изменения были внесены в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно абзаца 11 ч. 1 ст. 23 – "Не подлежат мобилизации военнообязанные: имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не обладают другими трудоспособными лицами, обязанными в соответствии с законом их содержать".
"То есть раньше не подлежали мобилизации независимо от наличия и количества, например, братьев и сестер у призывников, имеющих родителей из числа лиц с инвалидностью. Сейчас же – только при условии, что отсутствуют другие трудоспособные лица, например, дети таких родителей из числа лиц с инвалидностью, то есть чьи-то братья и сестры. Акцент делается на трудоспособности и иждивении", — пояснил он.
Трудоспособные лица – это люди от 16 лет, проживающие на территории Украины и по состоянию здоровья способные к активной трудовой деятельности (Закон Украины "О занятости населения").
"Если у семьи есть двое трудоспособных детей, тогда одного мобилизуют. Трое и более детей – одного оставят", — пояснил Симутин.
Адвокат Роман Симутин также назвал возможные негативные последствия такого решения:
- массовые выезды за границу с родителями;
- массовый выезд за границу родных сестер, чтобы таким образом действовало основание отсрочки для братьев;
- массовые увольнения с официальной работы и переход на зарплаты "в конвертах", чтобы не подпасть под определение "удержания";
- массовые оформления постоянного ухода.
Напомним, нардепка объяснила расширение перечня лиц, подлежащих мобилизации.
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