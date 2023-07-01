Массовые увольнения и выезд за границу: адвокат о последствиях сокращения перечня имеющих право на отсрочку

Верховная Рада Украины сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Следовательно, были отменены основания для отсрочки призывникам, у которых есть родственники с инвалидностью.

Адвокат Роман Симутин уточнил, что изменения были внесены в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно абзаца 11 ч. 1 ст. 23 – "Не подлежат мобилизации военнообязанные: имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не обладают другими трудоспособными лицами, обязанными в соответствии с законом их содержать".

"То есть раньше не подлежали мобилизации независимо от наличия и количества, например, братьев и сестер у призывников, имеющих родителей из числа лиц с инвалидностью. Сейчас же – только при условии, что отсутствуют другие трудоспособные лица, например, дети таких родителей из числа лиц с инвалидностью, то есть чьи-то братья и сестры. Акцент делается на трудоспособности и иждивении", — пояснил он.

Трудоспособные лица – это люди от 16 лет, проживающие на территории Украины и по состоянию здоровья способные к активной трудовой деятельности (Закон Украины "О занятости населения").

"Если у семьи есть двое трудоспособных детей, тогда одного мобилизуют. Трое и более детей – одного оставят", — пояснил Симутин.

Адвокат Роман Симутин также назвал возможные негативные последствия такого решения:

массовые выезды за границу с родителями;

массовый выезд за границу родных сестер, чтобы таким образом действовало основание отсрочки для братьев;

массовые увольнения с официальной работы и переход на зарплаты "в конвертах", чтобы не подпасть под определение "удержания";

массовые оформления постоянного ухода.

Напомним, нардепка объяснила расширение перечня лиц, подлежащих мобилизации.

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