Массовые захоронения под Мариуполем в мае увеличились на 140 метров

Массовые захоронения под Мариуполем в мае увеличились на 140 метров

Спутник Planet Labs зафиксировал в мае увеличение массовых захоронений возле Мариуполя, в частности, в поселке городского типа Старый Крым.

Российские военные продолжают привлекать для захоронения местных жителей, вынужденных соглашаться работать за еду, воду и медикаменты, которых в Мариуполе пока не хватает.

Спутниковый снимок Planet Labs за 8 мая, которым располагает "Схемы" (Радио Свобода), зафиксировал увеличение мест массовых захоронений.

“Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым, северо-западнее Мариуполя. На спутниковом снимке за 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 до более 340 метров в длину – по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля... Также увеличилось количество траншей”, — говорится в сообщении.

Увеличилось место массового захоронения и на кладбище возле села Виноградное, к востоку от Мариуполя.

В частности, 6 мая спутник Planet Labs зафиксировал появление новых траншей – по сравнению со спутниковыми снимками этой территории, опубликованными 21 апреля.

Напомним, американская компания Maxar опубликовала снимки, на которых видны массовые захоронения в Мангуше. Они в 20 раз больше, чем в Буче. По предварительной оценке, в братской могиле могут быть похоронены от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

Как спасенные из оккупации мариупольцы начинают жизнь сначала

Читайте также: