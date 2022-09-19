"Массовые захоронения в Украине являются частью преступлений РФ, Путина и его сторонников нужно наказать" — Трюдо

Массовые захоронения, обнаруженные в Украине, являются доказательствами военных преступлений России, которая во главе с Путиным начала кровавую войну.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что диктатор Путин и его сторонники должны быть привлечены к полной ответственности за военные преступления в Украине.
Такое заявление канадский премьер сделал в Лондоне на встрече с британской коллегой Лиз Трасс, пишет Reuters.
Трюдо, находящийся в Лондоне на похоронах королевы Елизаветы, сказал журналистам, что он встречался с Лиз Трасс и что российское вторжение в Украину было главным вопросом их повестки дня.
Премьер-министр Канады заявил, что все преступления РФ в Украине следует тщательно расследовать.
"Владимира Путина, его сторонников и российских военных нужно привлечь к ответственности за зверства, которые они совершали и дальше совершают в Украине... Эти действия все чаще включают военные преступления, совершенно неприемлемые преступления, то ли то, что мы обнаружили в Буче, то ли обнаружение массовых захоронений на отвоеванных Украиной территориях", — сказал Трюдо.
Он отметил, что Великобритания и Канада уже внесли огромный вклад в поддержку Украины и противодействие незаконным действиям России.
Напомним, несколькими днями ранее Зеленский обсудил с Трюдо "как сломать террористические планы РФ".
Как сообщалось, Канада предоставит Украине 450 миллионов долларов на газ для отопительного сезона.
Читайте также:
- Трюдо убеждает, что российский режим будет наказан за гражданские убийства в Украине
- Поражение Путина виднеется на горизонте: при чем здесь новый премьер Британии.
- "Мы делаем многое, но это выполнить не можем": Трюдо рассказал, что прямо отказал Зеленскому в закрытии неба