"Массовые захоронения в Украине являются частью преступлений РФ, Путина и его сторонников нужно наказать" — Трюдо

Массовые захоронения, обнаруженные в Украине, являются доказательствами военных преступлений России, которая во главе с Путиным начала кровавую войну.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что диктатор Путин и его сторонники должны быть привлечены к полной ответственности за военные преступления в Украине.

Такое заявление канадский премьер сделал в Лондоне на встрече с британской коллегой Лиз Трасс, пишет Reuters.

Трюдо, находящийся в Лондоне на похоронах королевы Елизаветы, сказал журналистам, что он встречался с Лиз Трасс и что российское вторжение в Украину было главным вопросом их повестки дня.

Также читайте В Канаде оценили возможность российской армии достичь своих целей в Украине

Премьер-министр Канады заявил, что все преступления РФ в Украине следует тщательно расследовать.

"Владимира Путина, его сторонников и российских военных нужно привлечь к ответственности за зверства, которые они совершали и дальше совершают в Украине... Эти действия все чаще включают военные преступления, совершенно неприемлемые преступления, то ли то, что мы обнаружили в Буче, то ли обнаружение массовых захоронений на отвоеванных Украиной территориях", — сказал Трюдо.

Он отметил, что Великобритания и Канада уже внесли огромный вклад в поддержку Украины и противодействие незаконным действиям России.

Напомним, несколькими днями ранее Зеленский обсудил с Трюдо "как сломать террористические планы РФ".

Как сообщалось, Канада предоставит Украине 450 миллионов долларов на газ для отопительного сезона.

Читайте также: