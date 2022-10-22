Массовый побег из Херсона: оккупанты начали вывозить имущество и документы

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские оккупанты начали вывозить имущество и документы из Херсона.

Об этом он написал в Facebook.

"Оккупанты из города Херсона вывозят свой форпост "достижения" – имущество, документы банка и паспортного стола", – заявил Хлань.

Также он добавил, что к понедельнику временно оккупированный город покинут российские торговые сети.

"Людям говорят, что это временно – приходите через несколько недель. Придем, в украинское", – отметил депутат.

Оккупанты бегут из Херсона

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

Между тем, в Офисе президента сообщили, что по состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было деоккупировано 50 деревень и поселков.