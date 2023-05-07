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"Мастер мясных штурмов": террорист Гиркин отреагировал на заявления Пригожина по Бахмуту

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Мастер мясных штурмов": террорист Гиркин отреагировал на заявления Пригожина по Бахмуту

Террорист Гиркин ответил на заявления Пригожина

По словам Гиркина, теперь неважно, "дожмут ли" оккупанты Бахмут.

Российский террорист Игорь Гиркин прокомментировал заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его наемникам якобы дали снаряды, прикрыли фланги и дали карт-бланш на любые действия в Бахмуте.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

По его словам, Пригожин-Недобахмутский признан мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода.

"То есть — воевать продолжат так же бездарно и кроваво, как раньше. Разве что — у кого-то заберут даже те крохи боеприпасов, которые давали раньше, чтобы передать их бойцам Черного Клоуна (из которого упорно "лепят и лепят Наполеона", но вот беда — не получается никак, поскольку материал — г*вно...)", — отметил Гиркин.

Он считает, что теперь неважно, "дожмут ли" оккупанты Бахмут. Эта "победа" как бы важна для будущей политической карьеры самого Пригожина.

"Скоро нас будут избивать. Поскольку избить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию "не вышло от слова совсем", — заявил он.

Напомним, террористические подразделения ПИК "Вагнер" получат боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий Бахмути, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин будет заниматься переговорами с Минобороны.

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Дата публикации
Просмотры
970
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