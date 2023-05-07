"Мастер мясных штурмов": террорист Гиркин отреагировал на заявления Пригожина по Бахмуту

По словам Гиркина, теперь неважно, "дожмут ли" оккупанты Бахмут.

Российский террорист Игорь Гиркин прокомментировал заявления главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его наемникам якобы дали снаряды, прикрыли фланги и дали карт-бланш на любые действия в Бахмуте.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

По его словам, Пригожин-Недобахмутский признан мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода.

"То есть — воевать продолжат так же бездарно и кроваво, как раньше. Разве что — у кого-то заберут даже те крохи боеприпасов, которые давали раньше, чтобы передать их бойцам Черного Клоуна (из которого упорно "лепят и лепят Наполеона", но вот беда — не получается никак, поскольку материал — г*вно...)", — отметил Гиркин.

Он считает, что теперь неважно, "дожмут ли" оккупанты Бахмут. Эта "победа" как бы важна для будущей политической карьеры самого Пригожина.

"Скоро нас будут избивать. Поскольку избить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию "не вышло от слова совсем", — заявил он.

Напомним, террористические подразделения ПИК "Вагнер" получат боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий Бахмути, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин будет заниматься переговорами с Минобороны.

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