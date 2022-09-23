"Мастера переобувания": что говорят оккупанты в плену и что — пропагандистам по возвращении (видео)

Освобожденные из плена оккупанты решили продемонстрировать "мастер-класс по переобуванию в полете", очевидно, боясь репрессий за то, что наговорили в Украине.

Освобожденные из плена российские оккупанты, которые в интервью украинским гражданским журналистам рассказывали о том, что удивлены хорошим отношением с украинской стороны и отсутствием "нацизма", по возвращении в РФ сразу "переобулись" и заговорили об издевательствах "укров".

На это обратил внимание украинский журналист и блогер Владимир Золкин, берущий интервью у пленных оккупантов.

Он привел пример двух пленных россиян, освобожденных в рамках последнего обмена.

Так, Константин Леонтьев из Адыгеи сразу после возвращения в РФ, прямо на аэродроме, рассказывает пропагандистам, как россиян в плену якобы пытали, морили голодом и держали в ужасных условиях.

В интервью же Золкину Леонтьев говорил совершенно противоположные вещи: что в плену кормят вкуснее и чаще, чем в армии РФ, а отношение в колонии лучше, чем относятся российские командиры к простым солдатам.

Другой оккупант – Вячеслав Старостин из Санкт-Петербурга в Украине призывал российских военных избегать отправки на войну.

"Здесь нет нацизма, здесь все не так, как показывают по (российскому. – Ред.) телевидению", говорил он в телефонном разговоре своим родным из плена.

"Фашизм есть на Украине", – запел освобожденный из плена оккупант российским пропагандистам.

Сразу после возвращения в РФ оккупант заявил, что сам желает вернуться в Украину, "отомстить" и "дать бой". Надеемся, что он реализует свою "мечту" и снова попадет в плен. Интересно, что же тогда будет говорить.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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