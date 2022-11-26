Мать целовала сына в гробу: история Сережки, который прожил всего два дня, потому что его убила российская ракета

Даже во время похорон Сережки были слышны взрывы.

В Запорожской области похоронили Сережу, который прожил всего два дня, потому что его в роддоме убила российская ракета. Ребенка похоронили в селе Новосолоне под Запорожьем.

Об этом пишет The Washington Post.

Сергей должен был стать четвертым ребенком в семье Марии Каменецкой и Виталия Подлянова, однако россияне решили, что новорожденного украинца нужно убить. Младенец родился в роддоме в городе Вольнянск Запорожской области, который обстреляли российские оккупанты.

После родов Мария написала отцу своего ребенка: "У нас родился сын". Однако мужчина так и не увидел младенца живым.

Около двух часов ночи 23 ноября мать закончила нянчить ребенка и уложила его спать в кроватку возле себя. Тогда в родильное отделение больницы прилетела ракета. Стены больницы разрушились, заблокировав Каменецкую и ее младенца под завалами. Мать пыталась самостоятельно спасти ребенка, но она тоже была ранена. Приехавшие на место обстрела спасатели нашли только тело младенца.

Фото: The Washington Post

Родители уже воспитывают троих детей, с началом войны они не захотели ехать из Украины и даже приобрели новый дом, чтобы их семье было комфортнее, после рождения Сережы они планировали туда переехать. Однако российская ракета уничтожила мечты семьи.

Сережу, который прожил всего два дня, похоронили в селе Новосолоне Запорожского района. Даже во время похорон младенца раздавались взрывы. Мать не могла поверить, что она потеряла сына и целовала тело младенца, лежавшего в гробу.

Фото: The Washington Post

Брата и двух сестричек только после похорон отвели на могилу Сережы. Родители не хотели, чтобы их дети видели эту трагедию. Мария рассказала, что после того, как она похоронила сына, он приснился ей. Во сне Серёжа был голоден и хотел завтракать. Поэтому на следующее утро она вернулась на кладбище, чтобы принести ему печенье и шоколад.

Фото: The Washington Post

Ракетный обстрел Вольнянского на Запорожье

Российские террористы нанесли ракетный удар по родильному отделению центральной районной больницы города Вольнянск в Запорожской области, где убили младенца. Ребенок успел прожить всего два дня, его жизнь унесли россияне. Мать новорожденного осталась в живых.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ВСУ отомстили россиянам за убийство 2-дневного младенца в Запорожье. Силы обороны уничтожили установку С-300, которой россияне обстреляли роддом.

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