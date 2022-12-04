"Мать года": россиянка пригрозила отправить 16-летнего сына в армию, потому что он против войны (фото)

Жительница России обозвала "г*вном" сына за то, что он не поддерживает войну и ненавидит оккупантов.

Гражданка России Екатерина Качева из города Златоуст Челябинской области опубликовала в соцсети гневное сообщение в адрес своего сына, в котором обвинила его в "антироссийской политике" и назвала "г*вном" за то, что он не поддерживает войну против Украины и ненавидит оккупантов.

Об этом сообщает мониторинговый проект "OSINT Пчелы".

Как пишет россиянка, ее 16-летнему сыну безразлично на семью, он не уважает своего двоюродного брата, который сейчас воюет против Украины.

Екатерина Качева также заявила, что сделает все, чтобы ее сын пошел в армию России.

"Мой собственный ребенок не верит ни в СВО ("специальную военную операцию" — ред.), он против этого всего. Ему абсолютно на всех все равно... Я раньше тоже боялась отправлять его в армию. Думала, что он там не сможет, но после сегодняшнего инцидента я решила: если будет армия, я сама посодействую, чтобы его туда отправили. Пусть ему там вставят мозги на место. Плачу, не могу. Обидно, но больше не могу его терпеть. Как я могла выносить такое г*вно. Ведь рос хороший пацан", — говорится в сообщении женщины.

Фото/Telegram: "OSINT Пчелы"

Смерть россиян и иностранцев на войне против Украины

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 4 декабря в Украине погибли около 91 150 солдат армии РФ.

Военное руководство РФ бросает неподготовленных россиян, мобилизованных в конце сентября, на самые горячие боевые направления. Так, в разговоре, который перехватило ГУР Украины, оккупант рассказывает, что солдаты погибают из-за того, что им не выдают патроны для автоматов.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Кремль новой волной мобилизации в России надеется переломить ход войны с Украиной в свою пользу. Вторая волна мобилизации может быть больше первой.

ЧВК "Вагнер", кроме заключенных россиян, также активно вербует на войну против Украины иностранных граждан. Так, на днях российский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что его частная военная компания "Вагнер" завербовала в российской колонии гражданина Замбии, впоследствии погибшего на войне в Украине.

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