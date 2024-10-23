Многодетная семья из Ростовской области отправила за легкими деньгами на войну отца и двух сыновей. Все они погибли.

В России в многодетной семье отец и двое сыновей отправились на войну против Украины за легкими деньгами, но вернулись домой как "груз 200".

На новость из пропагандистских СМИ обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Семья Зинковых из Ростовской области отправила на войну отца и двоих сыновей. Все они пошли убивать украинцев как добровольцы. Сначала на фронте ликвидировали 19-летнего оккупанта Андрея Зинкова – старшего сына. Его убили в ноябре 2022 года. После этого на войну "добровольцем" ушел отец семейства Юрий Зинков. В октябре прошлого года он был ранен и спустя три месяця умер.

19 октября этого года ликвидировали еще одного оккупанта из этого семейства – 23-летнего Александра Зинкова.

"В семье Зинковых из Ростовской области на "СВО" погибли уже все мужчины. В Украину по очереди отправились отец и двое сыновей, все трое были уничтожены. Но есть и хорошие новости – матери достанутся сразу 3 белые "Лады", – отметил Денис Казанский.

Ранее коллаборантка пожаловалась на разное отношение к беженцам из Курщины и Донбасса в РФ.

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