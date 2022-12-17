Мать тоже пережила плен РФ: Украина вернула двоих детей, которых незаконно удерживали оккупанты (фото)

За возвращение детей боролись почти два месяца.

Украина вернула еще двоих детей, незаконно удерживаемых российскими захватчиками.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Уточняется, что освободить удалось 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила. Младшего мальчика россияне незаконно удерживали во временно оккупированном Торезе Донецкой области, старшего — в России.

Также читайте Давали воду через день и морили голодом: Лубинец рассказал о детских застенках в Херсоне

"За возвращение 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила боролись почти два месяца. 17 октября их мама Юлия обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь эвакуировать ее сыновей: Марка – из временно оккупированного Тореза в Донецкой области, Данила – из России", — сказано в сообщении.

Как оказалось, их маму, уроженку Тореза, долгое время захватчики РФ тоже держали в плену. Ее удалось освободить во время так называемого "женского обмена", когда в Украину вернулись сразу 108 пленников РФ.

Сразу после возвращения на свободную территорию, мать обратилась в Минреинтеграцию с просьбой вернуть ее детей.

"Наконец-то Марк и Даниил в Украине, с мамой. У воссоединенной счастливой семьи начинается новая жизнь!",- пишет пресс-служба Минреинтеграции.

Всего в Украину уже удалось вернуть из плена РФ более ста детей.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что российские агрессоры вывезли на территорию РФ 40 детей из оккупированных Лисичанска и Северодонецка. На территории России детям промывают мозги и утверждают, что мол Украина, а не РФ начала войну.

Читайте также: