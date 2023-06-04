Мать – в реанимации, отец разбирал завалы: что известно о семье 2-летней Лизы, которую россияне убили под Днепром

Соседи вспоминают о 2-летней Лизе, как о хорошем ребенке.

Российские оккупанты 3 июня запустили ракету "Искандер" по жилому дому в пригороде Днепра. На месте происшествия погибла 2-летняя Лиза, ранения получили 22 человека, среди которых 5 детей. Сейчас потерпевшие осматривают свои дома и рассказывают о дне трагедии.

Об этом пишет "Суспильне".

Мать 2-летней Лизы находится в реанимации

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что мать 2-летней Лизы сейчас находится в реанимации с политравмами. Отец Лизы правоохранитель. Он во времья обстрела был на работе. Однако когда услышал о трагедии — прибежал на место ракетного удара и помогал разбирать завалы.

"Отец был на дежурстве, и как мне рассказали он сам лично разгребал завалы и вытаскивал свою жену и свою дочь. Представьте только масштаб этой трагедии", — сказала Верещук.

Ракетный удар по Днепру 4 июня. / Фото: Суспільне

Соседка семьи Алены рассказала, что она жила на первом этаже разрушенного дома.

"Маленький ребеночек, хороший, Лизочка звали. Они не так долго живут здесь, но плохого ничего сказать не могу, нормальная семья", — говорит она.

Во время ракетного удара 15-летний подросток был за компьютером

Алена рассказала, что из-за ракетного удара пострадал ее 15-летний сын. Она с мужем в день трагедии была в 2 километрах от дома. Сейчас ребенок в реанимации.

"Кум приехал, он услышал взрыв и приехал. У окна перестенок, это от зала угол, потом спальня и вот здесь его (сына — ред.) комната. Может в компьютере сидел, думаю вряд ли лежал на диване, потому что если бы лежал на диване, его бы привалило", – вспоминает она.

Сын Алены находится в реанимации. / Фото: Суспільне

68-летняя Валентина похоронила мужа, а затем потеряла дом

68-летняя Валентина жила в своем доме почти 10 лет. Она рассказала, что 5 месяцев назад потеряла мужчину, а теперь россияне разрушили ее дом. Женщина говорит, что она не представляет, как выжила.

4 июня на руинах своего дома Валентина ищет кошку, потому что убеждена, что животное выжило.

"Я удивлена, как я выжила, квартиры же нет. Я была на кухне и это меня спасло, потому что осталась стенка кухни. На меня раз и упал холодильник, а потом смотрю — все сыпется. Меня отвезли в больницу, где-то оставили, предоставили помощь", — рассказала Валентина.

68-летняя Валентина на месте своего разрушенного дома. / Фото: Суспільне

На месте удара уже разобрали завалы. В ОВА обратились 85 человек. Заявили о повреждении 31-й квартиры, 23-х частных домов, 10 зданий и семи автомобилей.

Ирина Верещук убеждена, что пострадавших из-за российского удара уже расселили и оказывают им необходимую помощь.

Ракетный удар по пригороду Днепра

Российские оккупанты 3 июня запустили ракету "Искандер" по двухэтажному жилому дому. На месте трагедии погиб 2-летний ребенок, еще 22 человека, среди которых 5 детей получили ранения.

Два здания, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены еще и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 15-летний парень находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

Читайте также: